Премʼєр-міністр Франції Елізабет Борн подала у відставку. Президент Еммануель Макрон подякував чиновниці за роботу.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Пані прем'єр-міністр, шановна Елізабет Борн, ваша праця на службі нашій нації була взірцевою щодня. Ви реалізували наш проєкт із мужністю, відданістю та рішучістю жінок держави. Від усього серця дякую”, - наголосив Макрон.

Нагадаємо, що за словами Макрона, Європа – на роздоріжжі, і у деяких членів ЄС подальша підтримка України викликає нові питання.

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