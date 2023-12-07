"Нова пошта" попередила українців про нову шахрайську схему у популярному месенджері

Шахраї обіцяють ялинки від "Нової пошти" в обмін на реєстрацію у тг-каналах.

"Нова пошта" закликає українців не вірити шахраям, які у телеграм-каналах поширюють інформацію про акції та розіграші в обмін на реєстрацію.

Відповідну заяву компанія опублікувала на сайті НП.

"У різних телеграм та вайбер каналах, а також у соціальних мережах шириться велика кількість об’яв про різні розіграші, де шахраї використовують назви відомих компаній. Таким чином вони збирають всю інформацію про людей, які повірили в ці розіграші. Сьогодні зʼявилась інформація про ще один шахрайський святковий розіграш. Цього разу про ялинки нібито від "Нової пошти" та відомого виробника напоїв - її поширили у низці телеграм-пабліках", - повідомляють у пресслужбі НП.

У компанії наголошують, що "Нова пошта" не має жодного відношення до цього оголошення.

"Всі телеграм-пабліки, які поширюють цю інформацію, допомагають шахраям обманювати людей. На жаль, більшість телеграм-каналів сьогодні анонімізовані, вони свідомо використовують згадку про компанію як клікбейт у рекламі, за яку беруть гроші, та чим вводять в оману своїх підписників", - зазначили у НП.

"Нова пошта" закликає всіх українців бути уважними та не поширювати неперевірену інформацію.

Нагадаємо, "Нова пошта" зробила безкоштовною одну зі своїх послуг.

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