У Росії просто в небі загорівся літак (відео)

За кілька хвилин після зльоту в літака спалахнув лівий двигун.

У російському Улан-Уде під час зльоту загорівся літак компанії "Аеростар". Очевидці зняли на відео охоплене вогнем авіасудно в небі.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Спалахнув вантажний літак Ту-204 авіакомпанії "Аеростар", який мав виконати рейс з Улан-Уде до китайського Чжанчжоу. За кілька хвилин після зльоту у літака загорівся лівий двигун.

Пілоти доповіли про це в аеропорт, після чого скинули пальне і почали посадку. Усі служби аеропорту були приведені у готовність.

Літак приземлився. Постраждалих немає.

В Улан-Уде під час зльоту спалахнув літак

До слова, у жовтні в Таджикистані згорів російський військово-транспортний літак Іл-76МД. Він загорівся після того, як викотився зі злітно-посадкової смуги.

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