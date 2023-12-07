В России прямо в небе загорелся самолет (видео)

Через несколько минут после взлета у самолета вспыхнул левый двигатель.

В российском Улан-Удэ во время взлета загорелся самолет компании "Аэростар". Очевидцы сняли на видео охваченное огнем авиасудно в небе.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Вспыхнул грузовой самолет Ту-204 авиакомпании "Аэростар", который должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в китайский Чжанчжоу. Через несколько минут после взлета у самолета загорелся левый двигатель.

Пилоты доложили об этом в аэропорт, после чего сбросили горючее и начали посадку. Все службы аэропорта были приведены в готовность.

Самолет приземлился. Пострадавших нет.

В Улан-Удэ во время взлета вспыхнул самолет

К слову, в октябре в Таджикистане сгорел российский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он загорелся после того, как выкатился из взлетно-посадочной полосы.

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