У селі на Прикарпатті посеред вулиці знайшли тіло немовляти

На Івано-Франківщині у Калуському районі на вулиці знайшли тіло новонародженої дитини. Правоохоронці розшукують матір померлої дитини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

Зазначається, що випадок стався у селі Кропивник. Чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що поблизу свого будинку виявив тіло новонародженої дитини.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють всі обставини смерті дитини. "Тіло дитини направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті, призначено ще ряд інших експертиз", - йдеться у повідомленні.

Поліція Прикарпаття звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про обставини цієї події.

Як повідомлялося, на Черкащині немовля померло від отруєння алкоголем. Судитимуть горе-матір. Їй загрожує до п'яти років ув'язнення.

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