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В селе на Прикарпатье посреди улицы нашли тело младенца

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
851
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В селе на Прикарпатье посреди улицы нашли тело младенца

Младенец. / Фото: pixabay.com

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка.

В Ивано-Франковской области в Калушском районе на улице нашли тело новорожденного. Правоохранители разыскивают мать умершего ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что случай произошел в селе Кропивник. Муж позвонил в полицию и сообщил, что вблизи своего дома обнаружил тело новорожденного ребенка.

Правоохранители возбудили уголовное производство и устанавливают все обстоятельства смерти ребенка. "Тело ребенка направили на проведение экспертизы для установления причины смерти, назначен еще ряд других экспертиз", — говорится в сообщении.

Полиция Прикарпатья обращается ко всем, кто знает любую информацию об обстоятельствах этого события.

Как сообщалось, в Черкасской области младенец умер от отравления алкоголем. Будут судить горе-мать. Ей грозит до пяти лет заключения.

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Дата публикации
Просмотры
851
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