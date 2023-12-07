Путин прилетел в ОАЭ в сопровождении российских истребителей

Для авиационного сопровождения самолета диктатора были получены специальные разрешения от государств, над территорией которых совершался пролет.

Накануне, 6 декабря, президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты и встретился президентом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби.

Об этом сообщает Reuters.

Самолет Путина во время полета в ОАЭ сопровождали четыре истребителя Су-35.

Россия получила специальное разрешение на полет от стран, воздушное пространство которых они пересекали, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

А самолеты ВВС ОАЭ сопровождали самолет с Путиным, когда он вошел в воздушное пространство ОАЭ.

"Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых совершался пролет", – заверил Песков.

Путин в ОАЭ / Фото: Associated Press

Мухаммед бин Заид приветствовал своего "любезного друга", а самолеты пролетели мимо них с цветами российского флага.

Напомним:

Путин ограничил свои поездки преимущественно близкими союзниками, с тех пор как отдал приказ ввести войска в Украину, что повлекло за собой ряд международных санкций, в частности по экспорту нефти.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по подозрению в совершении военных преступлений, что еще больше усложнило выезд за пределы его страны. ОАЭ не присоединились к МКС.

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