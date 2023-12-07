Путін прилетів до ОАЕ в супроводі російських винищувачів

Для авіаційного супроводу літака диктатора були отримані спеціальні дозволи від держав, над територією яких здійснювався проліт.

Напередодні, 6 грудня, президент Росії Володимир Путін прибув з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів та зустрівся президентом Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном в Абу-Дабі.

Про це повідомляє Reuters.

Літак Путіна під час польоту до ОАЕ супроводжували чотири винищувачі Су-35.

Росія отримала спеціальний дозвіл на політ від країн, повітряний простір яких вони перетинали, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

А літаки ВПС ОАЕ супроводжували літак з Путіним, коли він увійшов у повітряний простір ОАЕ.

"Для авіаційного супроводу президентського літака були отримані спеціальні пролітні дозволи від держав, над територією яких здійснювався проліт", – запевнив Пєсков.

Путін в ОАЕ / Фото: Associated Press

Мухаммед бін Заїд вітав свого "любого друга", а літаки пролетіли повз них із кольорами російського прапора.

Нагадаємо:

Путін обмежив свої поїздки переважно близькими союзниками, відколи віддав наказ ввести війська до України, що спричинило низку міжнародних санкцій, зокрема щодо експорту нафти.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за підозрою у скоєнні військових злочинів, що ще більше ускладнило виїзд за межі його країни. ОАЕ не приєдналися до МКС.

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