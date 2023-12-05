"Можливо, а може, ні": президент Бразилії висловився щодо арешту Путіна

Бразилія підписувала Римський статут, який визначає діяльність Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва вже не так однозначно, як раніше, відповів на питання щодо арешту президента Росії Володимира Путіна у разі його візиту на саміт "Групи 20" (G20) у Ріо-де-Жанейро наприкінці 2024 року.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на агентство dpa.
Під час німецько-бразильських урядових консультацій у Берліні Лула заявив, що будуть заарештовувати Путіна у Ріо-де-Жанейро через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом, чи ні сказати однозначно не можна, тому що це питання не є сферою його, президента Бразилії, відповідальності.
"Чи буде він заарештований, коли прибуде? Можливо, а може, ні. Це вирішить судова влада", – сказав Лула.
Додамо, що Бразилія підписувала Римський статут, який визначає діяльність Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Офісі президента різко відповіли бразильському очільнику Лулі да Сілві на його заяву про те, що він не заарештує російського диктатора Путіна у Бразилії.
У вересні 2023-го президент України Володимир Зеленський зустрічався зі своїм бразильським колегою Лулою да Сілвою в США.
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