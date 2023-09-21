Зеленський зустрівся з президентом Бразилії

Між лідерами України та Бразилії відбулась відверта та конструктивна розмова.

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся зі своїм бразильським колегою Лулою да Сілвою.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Зеленського у Telegram.

У повідомленні вказується що між лідерами України та Бразилії відбулась відверта та конструктивна розмова.

"Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру", - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо Формули миру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Офісі президента різко відповіли бразильському очільнику Лулі да Сілві на його заяву про те, що він не заарештує російського диктатора Путіна у Бразилії.

Пізніше Лула да Сілва змінив свою думку щодо арешту Путіна у Бразилії.

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