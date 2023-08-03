Президент Бразилії поскаржився, що його "мирний план" ігнорують 

Лула да Сілва заявив про неготовність Путіна та Зеленського до миру.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва знову відзначився скандальною заявою про війну Росії в Україні. Також він поскаржився, що його так звані "мирні ініціативи" ігнорують.

Про це повідомляє видання Reuters.

Сілва заявив, що Бразилія "працює заради миру в Україні". Втім, з його слів, "ні Путін, ні Зеленський не готові". Бразильський президент каже, що Бразіліа разом з іншими хоче сформувати "мирну пропозицію" для України, коли цього захочуть обидві сторони.

Також Лула да Сілва розкритикував західні держави та Раду Безпеки ООН за те, що вони нібито не зупиняють війну в Україні.

"Рада безпеки ООН не спрацювала. США вторглися в Ірак, Франція і Англія вторглися в Лівію, тепер Росія. І кожен має право вето", - сказав він.

Президент Бразилії заявив, що G7 більше не повинна існувати. Натомість її повинна замінити більше група за принципом G20. Туди, з його слів, мали б увійти країни, що розвиваються.

"Я сподіваюся, що раз і назавжди люди побачать, що обговорення політики в G7 застаріло. Після G20 G7 навіть не повинно бути", - наголосив Лула да Сілва.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва нещодавно відзначився скандальною заявою про війну. З його слів, світ втомився від війни Росії в Україні. Саме тому політик наполягає на мирних зусиллях вирішити "конфлікт".

Також він висловив думку про те, що не вірить у військове вирішення "конфлікту" в Україні. Мовляв, для його вирішення необхідна дипломатія.

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