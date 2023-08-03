Президент Бразилии посетовал, что его "мирный план" игнорируют

Лула да Силва заявил о неготовности Путина и Зеленского к миру.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова отметился скандальным заявлением о войне России в Украине. Также он посетовал, что его так называемые "мирные инициативы" игнорируют.

Об этом сообщает издание Reuters.

Силва заявил, что Бразилия "работает во имя мира в Украине". Впрочем, по его словам, "ни Путин, ни Зеленский не готовы". Бразильский президент говорит, что Бразилиа вместе с другими хочет сформировать "мирное предложение" для Украины, когда этого захотят обе стороны.

Также Лула да Силва подверг критике западные государства и Совет Безопасности ООН за то, что они якобы не останавливают войну в Украине.

"Совбез ООН не сработал. США вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И каждый имеет право вето", — сказал он.

Президент Бразилии заявил, что G7 больше не должно существовать. Вместо этого ее должна заменить более группа по принципу G20. Туда, по его словам, должны войти страны развивающиеся страны.

"Я надеюсь, что раз и навсегда люди увидят, что обсуждение политики в G7 устарело. После G20 G7 даже не должно быть", — подчеркнул Лула да Силва.

Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва недавно отметился скандальным заявлением о войне. По его словам, мир устал от войны России в Украине. Именно поэтому политик настаивает на мирных усилиях разрешить "конфликт".

Также он выразил мнение, что не верит в военное решение "конфликта" в Украине. Мол, для его решения необходима дипломатия.

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