Оккупанты пошли в контратаку на Бахмутском направлении

В этом направлении от вражеских обстрелов пострадали 10 населенных пунктов.

Российские войска пошли в контратаку западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки, что на Бахмутском направлении, чтобы восстановить утраченное положение. Попытки были безуспешны.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук утром 3 августа.

"Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Федоровки, Майского, Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов", — рассказал он.

Также Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Как сообщалось ранее в Генштабе, российские войска также контратаковали ВСУ на юге, чтобы вернуть ранее утраченное положение. В частности, они пошли в контратаку на направлении Урожайное – Благодатное и западнее Старомайорского.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Наступление большой ценой! Ситуация на Бахмутском направлении

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