Окупанти пішли в контратаку на Бахмутському напрямку

На цьому напрямку від ворожих обстрілів постраждали 10 населених пунктів.

Російські війська пішли в контратаку західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку, щоб відновити втрачене положення. Спроби були безуспішні.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук вранці 3 серпня.

"Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів", - розповів він.

Також Сили оборони України стримують наступ російських військ також на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Як повідомляли раніше у Генштабі, російські війська також контратакували ЗСУ на півдні, аби повернути раніше втрачене положення. Зокрема, вони пішли в контратаку на напрямку Урожайне – Благодатне та західніше Старомайорського.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наступ великою ціною! Ситуація на Бахмутському напрямку

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