Літак Пригожина вшосте прилетів до Білорусі, втретє - від часу заколоту у РФ

У четвер, 3 серпня, із Санкт-Петербурга до Білорусі знову прилетів бізнес-джет ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це інформує моніторингова білоруська група "Бєларускі Гаюн".

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"Сьогодні (3 серпня - ред.) о 8:55 на військовий аеродром "Мачулищі" із Санкт-Петербурга знову прилетів бізнес-джет, пов'язаний зі структурами ПВК "Вагнер", з рег. номером RA-0287. Саме цей літак прилітає до Білорусі втретє від часу "заколоту", - йдеться у дописі.

Автори пабліка нагадують, що RA-02795 - це не основний літак Пригожина, який після візиту до Білорусі від 19 липня стоїть у Москві.

Також відомо, що із Росії до Мачулищ прилетів ще один бізнес-джет.

"Також на військовий аеродромі "Мачулищі" о 09:20 сів інший приватний літак Beech C90gti King Air з реєстром Nomer RA-07893 Рейс з Шереметиво", - зауважили аналітики.

Полігони "вагнерівців" у Білорусі

Нагадаємо, за даними ЗМІ, "вагнерівці" зводять укріплення на ще одному полігоні в Білорусі. Російські найманці будуть укріплення на території полігону "Репіще" поблизу Осиповичів Могильовської області Білорусі. Полігон розташований за 15 кілометрів від іншого табору в селі Цель.

Окрім того, в Білорусі виявили ще одну локацію, де розташовуються найманці ПВК "Вагнер". Так, від середини липня вони використовують старі військові склади, розташовані на території колишнього військового містечка №28 "Поплави" під Осиповичами. Поруч розташована велика військова база ПВК.

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