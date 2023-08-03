Літак Пригожина вшосте прилетів до Білорусі, втретє - від часу заколоту у РФ

Із Росії до Мачулищ прилетіло два бізнес-джет, пов'язані із структурами "Вагнера".
У четвер, 3 серпня, із Санкт-Петербурга до Білорусі знову прилетів бізнес-джет ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Про це інформує моніторингова білоруська група "Бєларускі Гаюн".
"Сьогодні (3 серпня - ред.) о 8:55 на військовий аеродром "Мачулищі" із Санкт-Петербурга знову прилетів бізнес-джет, пов'язаний зі структурами ПВК "Вагнер", з рег. номером RA-0287. Саме цей літак прилітає до Білорусі втретє від часу "заколоту", - йдеться у дописі.
Автори пабліка нагадують, що RA-02795 - це не основний літак Пригожина, який після візиту до Білорусі від 19 липня стоїть у Москві.
Також відомо, що із Росії до Мачулищ прилетів ще один бізнес-джет.
"Також на військовий аеродромі "Мачулищі" о 09:20 сів інший приватний літак Beech C90gti King Air з реєстром Nomer RA-07893 Рейс з Шереметиво", - зауважили аналітики.
Полігони "вагнерівців" у Білорусі
Нагадаємо, за даними ЗМІ, "вагнерівці" зводять укріплення на ще одному полігоні в Білорусі. Російські найманці будуть укріплення на території полігону "Репіще" поблизу Осиповичів Могильовської області Білорусі. Полігон розташований за 15 кілометрів від іншого табору в селі Цель.
Окрім того, в Білорусі виявили ще одну локацію, де розташовуються найманці ПВК "Вагнер". Так, від середини липня вони використовують старі військові склади, розташовані на території колишнього військового містечка №28 "Поплави" під Осиповичами. Поруч розташована велика військова база ПВК.
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