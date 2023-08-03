Супермісяць у серпні: чи побачать унікальне явище українці

У серпні можна буде спостерігати два рази за таким астрономічним явищем як супермісяць.

Про це пише Inverse.

Перше астрономічне явище, пов'язане з Місяцем, можна буде побачити пізно ввечері 7 серпня, усю ніч і рано-вранці 8 серпня.

Наступний супермісяць відбудеться в ніч проти 30 серпня. Ще одне подібне явище, останнє цього року, можна буде побачити в ніч проти 28 вересня.

Що таке супермісяць

Астрономічне явище відбувається тоді, коли Місяць перебуває найближче до Землі під час свого орбітального руху навколо нашої планети і припадає на повню. Тобто мають збігтися ці два фактори — повний Місяць і перебування нашого супутника в перигеї - найближчій точці до Землі.

Під час супермісяця Місяць має вигляд приблизно на 7% більшого, ніж зазвичай, і він приблизно на 16% яскравіший, тобто сильніше відбиває сонячне світло. Але, якщо відмінність у розмірах Місяця побачити неозброєним оком складно, то збільшення яскравості видно добре.

Як супермісяць впливає на людину

Під час повного Місяця потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже, на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

Утім, супермісяць, попри деякі забобони, не викликає великих потопів, землетрусів, цунамі чи вивержень вулканів. Суперповня лише спричиняє трохи вищі припливи, ніж звичайні.

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