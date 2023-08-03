Росіяни заявили про дрони над Калузькою областю

У країні-агресорці традиційно переконують, що всі БПЛА були збиті.

Росіяни заявили, що в ніч проти 3 серпня збили у Калузькій області шість безпілотників під час спроби прольоту через регіон.

Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша.

"Сьогодні вночі під час спроби прольоту через Калузьку область силами ППО на південному заході регіону збито 6 БПЛА", – йдеться в заяві губернатора.

Він додав, що постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, Москва зазнала другої атаки безпілотниками в ніч проти 1 серпня (попередня була 30 липня). Зафіксовані влучання у вежі бізнес-центру "Москва Сіті", де розташовані зокрема і російські міністерства.

Того ж дня у Москві пролунав вибух на заводі лічильно-аналітичних машин імені В. Д. Калмикова, після чого спалахнула пожежа.

За даними західних ЗМІ, Москву могли атакувати українські дрони-камікадзе "Бобер".

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