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У ЗСУ просять українців не ігнорувати повітряну тривогу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У ЗСУ просять українців не ігнорувати повітряну тривогу

У ЗСУ просять українців не ігнорувати повітряну тривогу. / Фото: Associated Press

РФ тримає у Чорному морі носії ракет.

В оперативному командуванні "Південь" просять українців не нехтувати власною безпекою під час повітряної тривоги.

На цьому у ранковому відеозверненні 3 серпня наголосив речник ОК "Південь" Владислав Назаров. 

"В цілому ніч минула спокійно. Хочу побажати тихого та гарного дня і нагадати: у разі ракетної небезпеки не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до укриття", - наголосив Назаров.

До слова, станом на ранок 3 серпня РФ триває у Чорному морі 17 ворожих кораблів. Серед них є два ракетоносії. Можливий залп 12 "Калібрів".

Нагадаємо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що РФ стрімко збільшила кількість кораблів у Чорному морі. За її словами, після атаки дронами можуть йти ракети, спираючись на дані, які отримали ЗСУ, аналізуючи попередню атаку.

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Дата публікації
Перегляди
1867
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