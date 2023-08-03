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Нічна атака дронів: у ЗСУ розповіли про збиті безпілотники

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака дронів: у ЗСУ розповіли про збиті безпілотники

Фото: Associated Press

Окупанти запускали дрони з території РФ.

Уночі проти 3 серпня армія Російської Федерації атакувала Україну з північного напрямку - російської Брянської області - ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 дронів. Усі ворожі цілі знищено.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено", - йдеться у повідомленні.

Також протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, за минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 15 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Тривога вночі 3 серпня 

Після опівночі у низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе. Зокрема, у  загроза БпЛА була у Київській та Чернігівській областях. Начальник КМВА Сергій Попко закликав жителів столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги ста прямувати до укриттів.

Також вночі Повітряні сили повідомляли про активність тактичної авіації на південно-східному напрямку. Через оголошену загрозу повітряну тривогу було оголошено в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Відомо, що окупанти намагалися атакувати дронами Київ та область. У КМВА повідомили, що під час нічної атаки на Київщині сили ППО знищили всі дрони-камікадзе. До словаце вже восьма поспіль атака на столицю.

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Дата публікації
Перегляди
2616
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