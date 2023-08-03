Ночная атака дронов: в ВСУ рассказали о сбитых беспилотниках

Ночью против 3 августа армия Российской Федерации атаковала Украину с северного направления – российской Брянской области – ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего зафиксированы пуски 15 дронов. Все враждебные цели уничтожены.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны все вражеские БПЛА уничтожены", — говорится в сообщении.

Также противовоздушной обороной уничтожены семь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, за прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 15 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике противника.

Тревога ночью 3 августа

После полуночи в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов-камикадзе. В частности, угроза БпЛА была в Киевской и Черниговской областях. Начальник КМВА Сергей Попко призвал жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги ста направляться к укрытиям.

Также ночью воздушные силы сообщали об активности тактической авиации на юго-восточном направлении. Из-за объявленной угрозы воздушная тревога была объявлена в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Известно, что оккупанты пытались атаковать дронами Киев и область. В КМВА сообщили, что во время ночной атаки в Киевской области силы ПВО уничтожили все дроны-камикадзе. К слову , это уже восьмая атака на столицу.

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