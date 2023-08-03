В РФ пытаются замалчивать освещение ударов по Крыму — ISW

Публикации об ударах по временно оккупированному Крымскому полуострову создают напряженность в российском информационном пространстве.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Кремль чувствителен к информации о взрывах в Крыму. Об этом указывает конфликт в военном сообществе РФ, причиной которого стала публикация последствий взрывов на полуострове.

В частности, речь идет о российском военкоре, раскритиковавшем других провоенных блоггеров РФ за размещение кадров с Чонгарского моста и из-под Севастополя, назвав их "провокационными публикациями".

"Вопрос об ударах по Крыму является явно невралгической точкой в провоенном российском информационном пространстве", — отметили в ISW.

Аналитики считают, что молчание военкоров после удара по Чонгарскому мосту может свидетельствовать о том, что в Кремле дали им указание не комментировать это событие, поскольку освещение событий в Крыму создало "значительную напряженность" в информационном пространстве РФ.

"Российские власти, в частности крымская оккупационная администрация, кровно заинтересованы в ограничении распространения информации об ударах и их последствиях для российской логистики из-за оккупированного полуострова из-за опасений, что эта информация приведет к панике среди населения", — говорится в отчете.

Напомним, в Крыму 2 августа прогремели взрывы в Симферополе и в районе населенных пунктов Гвардейское и Новофедоровка, где расположены военные аэродромы.

Накануне таблоид Sunday Express со ссылкой на собственные источники сообщил, что британские военные на закрытой базе страны тренируют украинских спецназовцев, чтобы помочь освободить Крым к Рождеству.