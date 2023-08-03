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Курс валют на 3 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 3 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 3 августа. / Фото: pixabay.com

Доллар остается стабильным.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 3 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро прибавил 1 коп. Злотый уменьшился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 40,14 грн (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,03 грн (-3 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 36,80 грн. Покупают за 37,70 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,70 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,67 – 37,27 грн
  • "Ощадбанк" – 36,70 – 37,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 36,85 – 37,65 грн
  • "Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн
  • ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,55 – 41,55 грн
  • "Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,95 грн
  • "Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн
  • ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 9,09 – 9,33 грн
  • "Сбербанк" — 9,30 — 9,30 грн
  • "Райффайзен Банк" – 8,95 – 9,40 грн
  • ПУМБ – 9,00 – 9,50 грн

Напомним, даже в условиях полномасштабной войны государство продолжает своевременно выплачивать пенсионерам средства и даже индексировать размер начислений. Читайте в материале ТСН.ua: кто получит повышенные выплаты летом, кого могут лишить начислений

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Дата публикации
Просмотры
738
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