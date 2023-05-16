Пенсии в Украине 2023: что изменилось во время войны

Что изменилось в выплатах пенсий во время войны, пенсии каких категорий граждан были проиндексированы, кто из пенсионеров рискует остаться без выплат

Даже в условиях полномасштабной войны государство продолжает своевременно выплачивать пенсионерам деньги и даже индексировать размер начислений.

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Что изменилось в выплатах пенсий в 2023 году

В феврале 2023 г. предполагалось, что размер пенсионных выплат в Украине увеличится на 20%. С 1 марта размер минимальной пенсии и выплат был проиндексирован отдельным категориям граждан.

Перерасчет пенсий производился в зависимости от вида и даты назначенной лицам пенсии. Размер повышения выплат каждому конкретному пенсионеру определялся индивидуально в зависимости от:

Время назначения.

Продолжительности страхового стажа.

Величины заработной платы.

Закона, согласно которому была назначена пенсия.

Принадлежности или не принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории.

К примеру, для полумиллиона получателей пенсий, которым они были назначены в 2020-2022 годах, выплаты не индексировались. Это связано с тем, как объяснили в ПФУ, что начиная с 2020 года пенсия начислялась с более высокой, чем в предыдущие годы, средней заработной платы.

Также в марте 2023 не были проиндексированы пенсии ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

Выплаты пенсионерам, продолжающим работать были автоматически пересчитаны в апреле 2023 года, но в этом месяце они их еще не получили.

Итого, в марте были проиндексированы пенсии граждан, получающих пенсию по возрасту, минимальную пенсию, пенсию по инвалидности, ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Кому повысят пенсии летом 2023 года

Некоторые категории населения получают повышенную пенсию летом, речь идет о работающих пенсионерах, ученых, госслужащих, работниках органов местного самоуправления.

Хотя перерасчет выплат пенсионеров, которые продолжают работать был в апреле, получить свои повышенные пенсии они смогут в июле за май, июнь, июль задним числом сразу за три месяца. Это связано с тем, что отчетная информация за первый квартал 2023 г. поступит в органы Пенсионного фонда только во второй половине мая.

В июле 2023 г. будут пересчитаны пенсии государственных служащих, ученых, работников органов местного самоуправления. Размер их пенсий должен увеличиться на 19,7%, в денежном эквиваленте это повышение для каждого пенсионера будет разным.

Доплаты пенсионерам по возрасту в 2023 году

В этом году пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, продолжают получать доплату к пенсии в размере 570 грн. Пенсионеры в возрасте 75-80 лет получают доплату в размере 456 грн, пенсионеры в возрасте 70-75 лет – в размере 300 грн.

Ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров старше 70 лет в 2023 году сохранятся в том же размере при условии если их пенсия не превышает 10 340 грн.

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Пенсии на временно оккупированных территориях и на территориях, где ведутся боевые действия

15 апреля 2023 г. в Украине вступил в силу закон об обеспечении права граждан на пенсии в условиях военного положения. Согласно Закону №2981-ІХ. в течении действия военного положения жителям временно оккупированных территорий пенсия назначается независимо от даты обращения.

«Граждане на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий не могут полноценно обратиться в органы Пенсионного фонда, чтобы оформить пенсию. Поэтому принятый закон предусматривает, что в течение действия военного положения и через три месяца после его прекращения или отмены жителям оккупированных территорий или зоны боевых действий пенсия назначается независимо от даты обращения», — отмечается в законе.

Кого могут лишить пенсии

Министерство финансов и Пенсионный фонд Украины проверяет правильность начислений социальных выплат.

Пенсионеры могут потерять пенсию:

В случае ошибки в фамилии.

В случае получения выплат по фальшивым документам.

Если пенсионер определенное время жили за границей, пенсия прекращается на время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

В случае не получения пенсии более 6 месяцев.

Если граждане являются переселенцем и изменили место жительства.

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