Пенсії під час війни: хто отримає підвищені виплати влітку, кого можуть позбавити нарахувань

Що змінилося у виплатах пенсій під час війни, пенсії яких категорій громадян були проіндексовані, хто з пенсіонерів ризикує залишитися без виплат

Навіть в умовах повномасштабної війни держава продовжує вчасно виплачувати пенсіонерам кошти й навіть індексувати розмір нарахувань.

Що змінилось у виплатах пенсій 2023 року

У лютому 2023 року передбачалось, що розмір пенсійних виплат в України збільшиться на 20%. Від 1 березня розмір мінімальної пенсії та виплат був проіндексований окремим категоріям громадян.

Перерахунок пенсій відбувався залежно від виду та дати призначеної особам пенсії. Розмір підвищення виплат кожному конкретному пенсіонеру визначався індивідуально залежно від:

Часу призначення.

Тривалості страхового стажу.

Величини заробітної плати.

Закону, згідно з яким була призначена пенсія.

Належності чи не належності до пенсіонерів, які не працюють, та до певної вікової категорії.

Наприклад, для пів мільйона одержувачів пенсій, яким вони були призначені у 2020-2022 роках, виплати не індексували. Це пов'язано з тим, як пояснили у ПФУ, що починаючи з 2020 року пенсія обраховувалася з вищої, ніж у попередні роки, середньої заробітної плати.

Також у березні 2023 року не були проіндексовані пенсії науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Виплати пенсіонерам, які продовжують працювати автоматично були перераховані у квітні 2023 року, але вони їх у цьому місяці не отримали.

Отже, у березні були проіндексовані пенсії громадян, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію, пенсію з інвалідності, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Кому підвищать пенсії влітку 2023 року

Деякі категорії населення отримують підвищену пенсію влітку, йдеться про працюючих пенсіонерів, вчених, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Хоча перерахунок виплат пенсіонерів, які працюють відбувся у квітні, отримати свої підвищені пенсії вони зможуть у липні за травень, червень, липень заднім числом зразу за три місяці. Це пов'язано з тим, що звітна інформація за перший квартал 2023 р. надійде до органів Пенсійного фонду лише у другій половині травня.

У липні 2023 року будуть перераховані пенсії державних службовців, вчених, працівників органів місцевого самоврядування. Розмір їх пенсій повинний збільшиться на 19,7%, у грошовому еквіваленті це підвищення для кожного пенсіонера буде різним.

Доплати пенсіонерам за віком у 2023 році

У цьому році пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, продовжують отримувати доплату до пенсії у розмірі 570 грн. Пенсіонери віком 75-80 років отримують доплату у розмірі 456 грн, пенсіонери віком 70-75 років – у розмірі 300 грн.

Щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів старше 70 років у 2023 році збережуться у такому самому розмірі за умови якщо їхня пенсія не перевищує 10 340 грн.

Пенсії на тимчасово окупованих територіях або на територіях де ведуться бойові дії

15 квітня 2023 року в Україні набув чинності закон про забезпечення права громадян на пенсії в умовах воєнного стану. Згідно з Законом №2981-ІХ. протягом дії воєнного стану мешканцям тимчасово окупованих територій пенсія призначається незалежно від дати звернення.

«Громадяни на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій не можуть повноцінно звернутися до органів Пенсійного фонду, щоб оформити пенсію. Тому ухвалений закон передбачає, що протягом дії воєнного стану і три місяці після його припинення чи скасування мешканцям окупованих територій або зони бойових дій пенсія призначається незалежно від дати звернення», - зазначається у законі.

Кого можуть позбавити пенсії

Міністерство фінансів та Пенсійний фонд України перевіряє правильність нарахувань соціальних виплат.

Пенсіонери можуть втратити пенсію:

У разі помилки у прізвищі.

У разі отримання виплати за фальшивими документами.

Якщо пенсіонер певний час жили за кордоном, пенсія припиняється на час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

У разі не отримання пенсії понад 6 місяців.

Якщо громадяни є переселенцем і змінив місце проживання.

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