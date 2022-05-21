Інструкція, як дізнатися про розмір майбутньої пенсії

Розрахувати розмір майбутньої пенсійної виплати можна з допомогою такого сервісу як "Пенсійний калькулятор". Як це зробити - в матеріалі ТСН.ua
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Як скористатися сервісом «Пенсійний калькулятор» для обчислення пенсії
- Найперше, що треба зробити, - це зареєструватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
- Вибрати алгоритм розрахунку пенсії — як за введеними даними, так і з огляду на стаж, який буде придбано на дату настання пенсійного віку.
- Актуалізувати дані про трудову діяльність. Якщо потрібно, додати періоди трудової діяльності з зазначенням заробітної плати та за потреби відредагувати суми щомісячного заробітку за поточні періоди.
- Після цього натиснути «Зберегти та розрахувати», пенсія буде розрахована.
- Переглянути дані розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку.
Результати персонального розрахунку пенсії збережуться в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Їх можна буде подивитися та скорегувати у будь-який час.
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