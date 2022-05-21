РФ використовувала все, Європа не впоралася б з російськими військами - Зеленський

РФ використовувала все, Європа не впоралася б з російськими військами - Зеленський

Перед початком повномасштабного військового вторгнення Російська Федерація засередила велику кількість військ на різних напрямках, зокрема в анексованому Криму та на території Білорусі.

Президент Володимир Зеленський вважає, що сьогодні з такою навалою військ держави-агресорки не впоралася б жодна європейська країна.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Фактам ICTV", яке з'явилося в ефірі національного телемарафону.

"З точки зору об'ємів тих сил, які застосувала Російська Федерація, використовувала абсолютно все. Зокрема, "тиху мобілізацію". Адже відкрито мобілізовувати вони не могли, бо війни нам не оглосили, а назвали це спеціальною операцією. Зосередження їхніх військ було на різних напрямках. Єдине, де ми не бачили великого війська, - це Придністров'я. А вздовж кордонів ми все це бачили. Це був великий об'єм. Думаю, сьогодні жодна країна Європи не впоралася б цим об'ємом", - наголошує глава держави.

Зеленський каже, що зараз складно оцінити, чому ворог так швидко просувався на деяких напрямках. Втім, він також наголосив: не вважає, що Україна була погано підготовлена.

"Чому не готові? Тому що ми у 28 разів менші за територією. Хоча у нас велика територія... Але коли наступає велика армія, то не можна зосередити сили, наприклад, навколо Києва. А військові, техінка, ППО - вони по всій території. За нашими цифрами, на таку територію треба було 250 тисяч військових, а бойових було лише 120 тисяч. Сьогодні це 700 тисяч. Ви бачите пезультат роботи цих людей, які воюють", - наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, російські війська зміцнюють оборонні позиції та готуються до великого контрнаступу України на Південному напрямку. Армія РФ не просунулася у напрямку Одеси та Миколаєва. Бійці доставляють до лінії фронту інженерне обладнання та зміцнюють оборонні рубежі, повідомляє Інститут дослідження війни.

Читайте також: