Зеленський розповів про найголовніший курс для України

Президент України наголосив, що завдяки послідовній політиці, Україна може бути членом європейських альянсів та союзів.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, найголовніший курс України – місце серед рівних.

Про це він сказав 21 травня під час інтерв'ю "Фактам ICTV", яке з'явилося в ефірі національного телемарафону.

"Я вважаю, що найголовніший наш курс – місце України серед рівних. Це потім проявляється у Євросоюзі, або в тих чи інших оборонних союзах, або в альянсах, або серед гарантерів безпеки. Це інше. Я маю на увазі, це вже результати цієї послідовної політики. Незважаючи на війну, послідовність цю я бачу, і ми йдемо цим шляхом", - наголосив президент.

Володимир Зеленський також прокоментував те, як він реагує на звання найвпливовіша людина 2022 року за версією читачів журналу Time.

"І на сьогодні, я, навіть, до результатів цієї політики, я адресую результат щодо того людина року (звання - ред.). Це наші люди, вони люди року. Вся ця заслуга, заслуга нашого об'єднання. Тому всі ордени, медалі, премії, назви вулиць чи площ, які адресовані мені, вони точно адресовані не мені, а всім тим людям, які захищають нашу державу, кожен на своєму місці. Хто в Україні, і хто її захища. Це дуже важливий момент", - наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський очолив топ-100 впливових людей року за версією читачів Time.

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