"Не ми починали війну, але нам її закінчувати" - Зеленський

"Не ми починали війну, але нам її закінчувати" - Зеленський

Україна переможе у війні з Російською Федерацією. Однак завершення все одно буде обговорюватися за столом переговорів.

Перемога у війні буде нелегкою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю.

"Не ми починали війну, це правда, але нам її закінчувати. Я думав, що закінчити можна діалогом. Зараз я розумію, що завершення також буде дипломатичним, саме завершення. Але, на жаль, я думав, що це діалог, у якого є відповідний термін. Зараз це як автомобіль - не бензиновий і не електромобіль, а гібрид. Тому і війна така складна, і перемога буде дуже складна і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що на сьогодні з Росією неможливо проводити переговори, оскільки ця держава ще не до кінця зрозуміла свого становища у війні.

Політолог із Гарварда Грем Еллісон висловив думку, що президент Росії Володимир Путін у разі поразки у війні проти України може повторити долю царя Миколи ІІ, тобто може втратити не лише владу, але й власне життя.

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