"Не мы начинали войну, но нам ее заканчивать" — Зеленский

"Не мы начинали войну, но нам ее заканчивать" — Зеленский

Украина победит в войне с Российской Федерацией. Однако завершение все равно будет обсуждаться за столом переговоров.

Победа в войне будет нелегкой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью.

"Не мы начинали войну, это правда, но нам ее заканчивать. Я думал, что закончить можно диалогом. Сейчас я понимаю, что завершение тоже будет дипломатическим, само завершение. Но, к сожалению, я думал, что это диалог, у которого есть соответствующий термин. Сейчас это как автомобиль — не бензиновый и не электромобиль, а гибрид. Поэтому и война такая сложная, и победа будет очень сложная и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии", — сказал президент.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день с Россией невозможно проводить переговоры, поскольку это государство еще не до конца поняло своего положения в войне.

Политолог из Гарварда Грэм Эллисон выразил мнение, что президент России Владимир Путин в случае поражения в войне против Украины может повторить судьбу царя Николая II, то есть может потерять не только власть, но и собственную жизнь.

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