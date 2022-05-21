"У нас немає іншої країни, ми знаємо, за що б’ємося" - Подоляк

"У нас немає іншої країни, ми знаємо, за що б’ємося" - Подоляк

Україна переможе у війні проти Росії, тому що поступок агресору не буде.

Україна не буде жертвувати своїми територіями у війні.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

“Яби щоразу, коли хтось каже “це неможливо”, ми опускали руки, у нас би вже не було країни. Якщо чуєте "Україні доведеться жертвувати територіями, бо Росія сильна" – це каже лузер, який у душі вже програв. У нас немає іншої країни, ми знаємо, за що б’ємося. Саме тому ми переможемо”, - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що на сьогодні з Росією неможливо проводити переговори, оскільки ця держава ще не до кінця зрозуміла свого становища у війні.

Подоляк назвав армію РФ мародерами і ґвалтівниками

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