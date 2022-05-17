Строкова військова служба в Україні: інформація про повістки

Читайте в матеріалі ТСН.ua інформацію про строкову військову службу в Україні. Зокрема про те, хто і як вручає повістки, поважні причини неприбуття призовників до дільниць.

Згідно з Законодавством України громадяни України призовного віку сповіщаються про призов на строкову військову службу за допомогою повісток.

Як це відбувається оповіщення призовників

Після набрання чинності Указу президента України про проведення призову на строкову військову службу керівники міських (районних) територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки видають спеціальні накази про початок проведення призову. Зробити це вони повинні протягом трьох днів. Також районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки встановлюються конкретні терміни явки до призовних дільниць. Робиться це за допомогою повісток за попередньо встановленою формою (додаток 18 "Положення про підготовку і проведення призову громадян).

Однак не сама повістка, а саме набрання чинності Указом президента України щодо проведення чергового призову є тим юридичним фактом, який породжує обов'язок призовників та громадян призовного віку.

Хто повинен вручити повістку про призов на строкову військову службу

Вручення проводиться через:

керівників установ, підприємств, організацій (незалежно від форми власності та підпорядкування);

відповідні органи місцевого самоврядування;

посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки безпосередньо;

керівників закладів освіти (незалежно від форми власності і підпорядкування).

Неприбуття призовників до призовної дільниці: чи можуть бути поважні причини і які

Існують певні поважні причини неприбуття призовника до призовної дільниці. Серед них:

смерть близького родича чи близького родича дружини;

хвороба призовника, перешкода стихійного характеру.

Якщо призовник не прибув до призовної дільниці в установлений термін з поважних причин, для нього встановлюють інший день для її проходження.

Приписка громадян до призовної дільниці: коли і з якою метою

Приписка громадян чоловічої статі призовного віку до призовної дільниці потрібна, щоб взяти їх на військовий облік, визначити наявність призовних ресурсів, ступінь придатності призовника до військової служби, встановити його освітній рівень, здобуту спеціальність і професію, рівень фізичної підготовки, вивчити особисті риси особи.

Щороку до призовних дільниць у період від січня до березня приписують допризовників. Це ті громадяни України чоловічої статі, яким наступного року виповниться 18 років.

Приписка громадян проводиться відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Призовник повинен особисто прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання для приписки у термін, який зазначений у повістці. У додатку 5 "Положення про підготовку і проведення призову громадян" вказана форма повістки для приписки.

Поважними причинами неприбуття для приписки є:

надзвичайна ситуація, яка виникла під час призову чи приписки, і вплинула на можливість призовника своєчасно прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

тяжка хвороба або смерть близького родича або близького родича дружини;

відсутність можливості вільного пересування або наявність тяжкого захворювання у самого призовника.

Порушення порядку призову на строкову військову службу: яка відповідальність передбачена

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За порушення порядку призову на строкову військову службу призовники можуть нести адміністративну відповідальність. За що саме передбачена відповідальність:

штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510-850 грн) - за порушення правил військового обліку;

штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 грн) - за повторне порушення правил військового обліку, за яке особу вже було піддано стягненню, протягом року;

штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510-850 грн) - за недбале зберігання або зіпсуття військово-облікових документів;

штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 грн) - за повторне недбале зберігання або зіпсуття військово-облікових документів протягом року.

Якщо після попередження, яке було зроблене відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, призовник ухиляється від військового обліку, то, відповідно до частини першої статті 331 Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність. А саме: штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100-8500 грн) або виправні роботи строком до одного року.

Якщо призовник ухиляється від призову на строкову військову службу, за це діяння передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 3 років (згідно з статтею 335 Кримінального кодексу України).