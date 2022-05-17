Призов на строкову військову службу: все, що потрібно знати / Фото: facebook.com/PvkZahid

Призов на строкову військову службу: все, що потрібно знати

Призов на строкову військову службу: все, що потрібно знати

Деякі запитання, які стосуються виконання військового обов'язку та строкової військової служби, під час дії воєнного стану актуалізувалися. Читайте в матеріалі ТСН.ua все, що потрібно знати про особливості строкової військової служби в Україні.

Призов на військову строкову службу: коли відбувається

Указ президента України визначає терміни проведення призову громадян країни на строкову військову службу. Відповідний указ зазвичай з'являється не пізніше як за місяць до кінця року, який передує року призову на строкову військову службу у засобах масової інформації. Якщо призов на строкову військову службу відбувається в особливий період, інформація про це також повинна з'явитися у ЗМІ не пізніше як за місяць до його початку.

Строкова військова служба навесні 2022 року: чи проводиться

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у квітні-червні 2022 року призов на строкову військову службу проводитися не буде.

Указ президента України від 11 квітня 2022 року вніс певні зміни до Указу президента України "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році" від 29 грудня 2021 року. Зокрема з документу було вилучено положення про призов на строкову військову службу громадян чоловічої статі, які відповідають встановленим вимогам, у квітні-червні 2022 року (згідно з частиною першою ст. 15 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

Відповідно до нової редакції призов на строкову військову службу запланований на жовтень-грудень 2022 року.

Як проходять строкову службу громадяни України: де і з якою метою

Громадяни України чоловічої статі, які відповідають певним вимогам, проходять строкову військову службу у ЗСУ та інших військових формуваннях, щоб здобути військово-облікову спеціальність, набути практичні навички і вміння, які знадобляться для захисту Батьківщини.

Строкова служба: з якого віку і які вимоги

На строкову військову службу призивають громадян України чоловічої статі, яким на момент відправлення до військової частини виповниться повних 18 років, а також старші особи (до 27-річного віку).

Інші вимоги такі:

призовники повинні бути придатними за станом здоров'я;

відсутність права на відстрочку або звільнення від призову.

Відсрочка від строкової військової служби: хто має на неї право

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В статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" описані особливості відсрочки від строкової служби. Такі випадки можуть слугувати прикладами для відсрочки:

За сімейними обставинами: батько та матір або один з батьків (одинокий батько або одинока матір) є непрацездатним, особа, на піклуванні якої перебуває призовник, є непрацездатною; призовник опікується чи піклується про іншу особу і немає інших працездатних осіб, які можуть це робити; у призовника є неповнолітні брати чи сестри, або непрацездатні брати і сестри (рідні) незалежно від віку, які не мають інших працездатних опікунів; призовник самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років; призовник є батьком дитини до трьох років або двох чи більше дітей; у призовника є вагітна дружина; призовник - особа з числа дітей-сиріт або дітей, які були позбавлені батьківського піклування. У зв'язку зі здобуттям освіти: призовник навчається у закладі загальної середньої освіти III ступеня або професійної освіти на денній формі навчання (після досягнення 21-річного віку відсрочка свою силу втрачає); призовник навчається у закладі фахової передвищої освіти на денній формі навчання; призовник навчається в закладі фахової передвищої або вищої освіти на денній формі навчання; призовник навчається в закладі середньої або вищої духовної освіти на денній формі навчання; призовник навчається в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі з відривом або без відриву від виробництва. У зв'язку з продовженням професійної діяльності: громадянин України чоловічої статі призовного віку працює педагогічним працівником в закладі загальної середньої освіти з повним навантаженням на цій посаді; призовник є медичним працівником, який має повне навантаження на своїй посаді у сільській місцевості; священнослужитель, який закінчив заклад вищої чи духовної освіти та займає посаду в релігійній організації; призовник є сільським, селищним або міським очільником; особа має ступінь доктора філософії (кандидат наук) / доктора мистецтв / доктора наук і працює на посаді за своїй спеціальністю; призовник є резервістом; поліцейські на весь період служби (особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту і працівники Державного бюро розслідувань); співробітники Служби судової охорони.

Звільнення від призову на строкову військову службу: які можуть бути причини

У статті 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються такі громадяни:

Непридатні за станом здоров'я та особи з інвалідністю; Досягли 27-річного віку до дати відправлення на строкову службу; Виконали військові обов'язки у резерві протягом строків 1 і 2 контрактів; У яких матько, матір, рідний брат або сестра загинули чи стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних; Виховують дитину з інвалідністю до 18 років; Виховують хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи дитину або дитину з тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними хворобами та іншими захворюваннями; Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, батьками (своїх або партнера), які потребують постійного догляду; Здійснюють опіку над особою з інвалідністю, яка була визнана судом недієздатною; До набуття громадянства України вже пройшли військову службу в іншій державі; Були засуджені за вчинення кримінального правопорушенням до обмеження свободи чи позбавлення волі (в тому числі і ті, хто був звільнений від відбування покарання); Після закінчення закладу вищої освіти отримали військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Важливо розрізняти два поняття: звільнення від призову на військову службу і звільнення з військової служби. В першому випадку особа звільняється до того, як почала проходити строкову військову службу. В другому випадку звільнення відбувається під час проходження військової служби (згідно зі статтею 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".