Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні до 23 серпня: з’явились деталі

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні ще на 90 днів.
Воєнний стан може тривати принаймні до 23 серпня.
Відповідний документ з’явився на сайті Верховної Ради.
Крім того, глава держави пропонує ВР продовжити загальну мобілізацію в Україні на той же термін.
Зокрема, про це йдеться у проєкті закону № 7389 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та у проєкті закону № 7390.
Наразі проєкти законів про продовження дії воєнного стану та мобілізації направлені на розгляд комітету ВР.
Слід зазначити, що 21 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон "Про затвердження Указу "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", який діятиме до 25 травня.
В Законі України "Про правовий режим воєнного стану" не прописані обмеження щодо продовження та терміну воєнного стану. Тому воєнний стан може тривати стільки, скільки триватиме загроза для України.
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