"Процес складний": Подоляк про евакуацію захисників з "Азовсталі"

Михайло Подоляк закликав обережно обговорювати цю тему.

Евакуація українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі триває. Але цей процес складний.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо НВ.

За його словами, до висвітлення цього питання треба ставитись дуже обережно, адже Росія також залучена до цього процесу, і може використати якісь заяви на свою користь.

"Азовсталь, Маріуполь, полк Азов, всі захисники Маріуполя — дуже символічні, зокрема для РФ з негативної точки зору. Тому я прошу всіх обережно ставитися до того, що і як ми говоримо. Коментувати це можна буде набагато пізніше вже в повному обсязі. Зараз маємо говорити тільки про те, що процес евакуації продовжується, він складний. Ви бачите заяви, які лунають з боку російських засобів масової інформації та політиків. Вони дуже агресивні, тому давайте все ж таки обережно до цього ставитися", - наголосив він.

Нагадаємо, в Україні розпочали операцію із порятунку захисників "Азовсталі". Associated Press показало фото, як з Маріуполя вивозили захисників міста.

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