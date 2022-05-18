"Процесс сложный": Подоляк про эвакуацию защитников из "Азовстали"

Михаил Подоляк призвал осторожно обсуждать эту тему.

Эвакуация украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжается. Но этот процесс сложный.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ.

По его словам, к освещению этого вопроса нужно относиться очень осторожно, поскольку Россия также вовлечена в этот процесс, и может использовать какие-либо заявления в свою пользу.

"Азовсталь, Мариуполь, полк Азов, все защитники Мариуполя — очень символичны, в том числе для РФ с отрицательной точки зрения. Поэтому я прошу всех осторожно относиться к тому, что и как мы говорим. Комментировать это можно будет гораздо позже уже в полном объеме. Сейчас должны говорить только о том, что процесс эвакуации продолжается, он сложный. Вы видите заявления, звучащие со стороны российских средств массовой информации и политиков. Они очень агрессивны, поэтому давайте все же осторожно к этому относиться", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине приступили к операции по спасению защитников "Азовстали". Associated Press показало фото, как из Мариуполя вывозили защитников города.

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