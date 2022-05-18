Українські десантники знищили черговий сучасний безпілотник окупантів

Українські десантник изнищили черговий російський безпілотник.

Бійці підрозділу протиповітряної оборони 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили сучасний російський БПЛА.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" був назавжди "приземлений" розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", - повідомили в ДШВ.

Слід зазначити, що такий тип безпілотників призначений для спостереження та цілевказування аби забезпечити точний артилерійський вогонь, коригування вогню тощо.

Нагадаємо, 17 травня 2022 року ударна авіація Повітряних Сил уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

Як українські захисники знищують ворожі цілі з допомогою гармат та безпілотників

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