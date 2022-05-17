Чи законно продовжувати воєнний стан понад три рази: відповідь експерта

Згідно з Указом Президента України від 18.04.2022 воєнний стан в Україні буде діяти до 25 травня 2022 року. Чи може він бути продовжений ще, чи є якісь законні обмеження щодо його продовження - в матеріалі ТСН.ua

Чи можуть знову продовжити воєнний стан

Як розповідає юрист Олександр Моргун в Законі України "Про правовий режим воєнного стану" не прописані обмеження щодо продовження та терміну воєнного стану. Тому воєнний стан може тривати стільки, скільки триватиме загроза для України.

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Воєнний стан може діяти як по всій Україні, так і в окремих регіонах. Тому після 25 травня можливе припинення воєнного стану в деяких областях України.

Нагадуємо, що таке воєнний стан

Воєнний стан - особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації. Органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування на період воєнного стану надаються особливі повноваження необхідні для відвернення загрози, відсічі збройної агресії, забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Воєнний стан припиняється після закінчення строку, на який його було введено. До закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності президент України може ухвалити указ про скасування воєнного стану. На період воєнного стану обмеження прав і свобод громадян, прав та законних інтересів юридичних осіб визначаються Конституцією та законом України Про правовий режим воєнного стану.

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