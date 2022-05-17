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До України протягом минулої доби повернулося понад 41 тисяча осіб

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До України протягом минулої доби повернулося понад 41 тисяча осіб

Фото: Getty Images

За добу 16 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 73 тисячі осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

До України за минулу добу прибули понад 41 тисяча осіб, з них 38 тисяч – українці.   

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

З України минулої доби вибули більше 31 тисячі осіб. Майже 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта відправилися до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

За даними прикордонників, протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України.

За цей період на кордоні було оформлено 191 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, на кордоні спіймали українця, який заховався у матраці, щоб виїхати до Польщі.

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