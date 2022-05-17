Законно ли продолжать военное положение более трех раз: ответ эксперта

Согласно Указу Президента Украины от 18.04.2022 военное положение в Украине будет действовать до 25 мая 2022 года. Может ли военное положение быть продлено еще, есть ли какие-то законные ограничения по его продлению — в материале ТСН.ua

Могут снова продлить военное положение

Как рассказывает юрист Александр Моргун в Законе Украины "О правовом режиме военного положения" не прописаны ограничения по продлению и сроку военного положения. Поэтому военное положение может длиться столько, сколько будет продолжаться угроза для Украины.

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Военное положение может действовать как по всей Украине, так и в отдельных регионах. Поэтому после 25 мая возможно прекращение военного положения в некоторых областях Украины.

Напоминаем, что такое военное положение

Военное состояние — особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные органы – военные администрации. Органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления на период военного положения предоставляются особые полномочия, необходимые для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии, обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Военное состояние прекращается по истечении срока, на который он был введен. До окончания срока, на который было введено военное положение, и при устранении угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности Президент Украины может принять указ об отмене военного положения. На период военного положения ограничения прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц определяются Конституцией и Законом Украины "О правовом режиме военного положения".

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