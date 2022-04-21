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Верховная Рада продлила военное положение в Украине

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Верховная Рада продлила военное положение в Украине

Associated Press

Верховная Рада Украины в четверг, 21 апреля, продлила продолжительность военного времени.

Военное положение в Украине продлится до 25 мая, то есть его продолжительность увеличилась еще на 30 суток.

Об этом сообщили в парламенте.

Документом предусмотрено продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 25 апреля 2022 на 30 суток.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями Верховной Рады. Депутатам было предложено поддержать техническое решение о продлении военного положения.

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