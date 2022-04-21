У Черкасах побудують мікрорайон для переселенців — мер

У Черкасах планують побудувати мікрорайон на 25 тисяч людей для переселенців.

Будівництво планують розгорнути на території колишнього полігону у Південно-Західному мікрорайоні. Нині триває обговорення практичних аспектів реалізації проєкту.

Про це повідомляє Суспільному з посиланням на міського голову Анатолій Бондаренко.

"Вивчаємо посадку, правильність розміщення, тому що там і дитсадок потрібно буде будувати. Це буде великий мікрорайон на близько 25 тисяч людей", — розповів Анатолій Бондаренко.

Водночас директор комунального підприємства "Черкасиінвестбуд" Іван Будяк зазначив, що наразі чекають на офіційну інформацію.

"Найближчим часом чекаємо офіційного звернення до нас щодо надання земельних ділянок, на яких передбачається будівництво. Максимально швидко будемо реагувати, тому що ситуація критична", — сказав Будяк.

Нагадаємо, у Львові відкрили перші мобільні містечка для переселенців, де комфортно зможуть проживати тисячі людей. У місті побудували 88 будиночків, які містять санвузли, душові кімнати, їдальню, медпункт та магазин. Ще одне таке містечко на Львівщині зводять просто зараз.

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