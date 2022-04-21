Dj Tapolsky захопив треком з голосом Олексія Арестовича

Кошти від прослуховування підуть на допомогу ЗСУ.

Український Dj Tapolsky, справжнє ім'я якого Анатолій Тапольський, випустив новий трек.

Музикант, який також вступив до лав Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення Росії, надихнувся заспокійливими фразами радника очільника Офісу президента України. Так, у композиції звучать такі фрази: "Увага, відбій повітряної тривоги", "Можете повертатися до нормального життя" та "Все буде добре".

"Поки я в Києві, вирішив трохи згадати про драмнбейс. Слухайте спільний трек "Вiдбiй Тривоги" з Олексієм Арестовичем", – прокоментував знаменитість.

Діджей зазначив, що всі гроші від прослуховування підуть до одного з підрозділів 72-ї бригади ЗСУ. Також трек можна послухати на Spotify та Apple Music.

Тим часом чимало користувачів вже оцінили новинку від кумира.

Як же я вже давно чекав від вас чогось подібного. Творіть побільше! Слава Україні!!!

Клас, але мало! Потрібно окремий трек – двогодинну версію! Разів 10 переслухав

Не трек, а бальзам на душу...

Дякую за позитив, якого так не вистачає останнім часом. Бережіть себе, все буде добре!

Нагадаємо, у Мережі показали, як з роками змінився "краш" українок Олексій Арестович. Юзери переконані, що він і в юнацтві був красунчиком, і зараз теж.

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