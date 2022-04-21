Dj Tapolsky восхитил треком с голосом Алексея Арестовича

Средства от прослушивания пойдут на помощь ВСУ.

Украинский Dj Tapolsky, настоящее имя которого Анатолий Тапольский, выпустил новый трек.

Музыкант, также вступивший в ряды Вооруженных сил Украины с начала полномасштабного вторжения России, вдохновился успокаивающими фразами советника главы Офиса президента Украины. Так, в композиции звучат следующие фразы: "Увага, відбій повітряної тривоги", "Можете повертатися до нормального життя" та "Все буде добре".

"Пока я в Киеве, решил немного вспомнить драмнбейс. Слушайте совместный трек "Відбій Тривоги" с Алексеем Арестовичем", — прокомментировал знаменитость.

Диджей отметил, что все деньги от прослушивания пойдут в одно из подразделений 72-й бригады ВСУ. Также трек можно послушать на Spotify и Apple Music.

Тем временем многие пользователи уже оценили новинку от кумира.

Как я уже давно ждал от вас чего-нибудь подобного. Творите побольше! Слава Украине!!!

Класс, но мало! Требуется отдельный трек – двухчасовая версия! Раз 10 переслушал

Не трек, а бальзам на душу.

Спасибо за позитив, которого так не хватает в последнее время. Берегите себя, все будет хорошо!

Напомним, в Сети показали, как с годами изменился "краш" украинок Алексей Арестович. Пользователи убеждены, что он и в юношестве был красавчиком, и сейчас тоже.

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