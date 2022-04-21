Прем’єри Данії та Іспанії відвідали зруйновану Бородянку: "Ми не залишимо Україну сам на сам"

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр Іспанії Педро Санчес відвідали звільнену від окупантів Бородянку.
Відповідне відео Санчес опублікував у своєму Twitter.
"Шокований побаченими жахіттями і звірствами війни Путіна на вулицях Бородянки. Ми не залишимо Україну сам на сам", — написав прем’єр Іспанії.
Супроводжувала гостей України і віцепрем'єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Conmovido al comprobar en las calles de Borodyanka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022
No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC
Нагадаємо, раніше зруйновану росіянами Бородянку відвідав президент Європейської ради Шарль Мішель. Крім того, у місті вже побували американські сенатор Стівен Дейнс та конгресвумен Вікторія Спартц. Президент Литви Ґітанас Науседа також приїздив до міста і зазначив, що там "темна сторона людства показала своє обличчя".
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