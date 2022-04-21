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Прем’єри Данії та Іспанії відвідали зруйновану Бородянку: "Ми не залишимо Україну сам на сам"

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Прем’єри Данії та Іспанії відвідали зруйновану Бородянку: "Ми не залишимо Україну сам на сам"

Скриншот з відео (Twitter/Pedro Sánchez)

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр Іспанії Педро Санчес відвідали звільнену від окупантів Бородянку.

Відповідне відео Санчес опублікував у своєму Twitter.

"Шокований побаченими жахіттями і звірствами війни Путіна на вулицях Бородянки. Ми не залишимо Україну сам на сам", — написав прем’єр Іспанії.

Супроводжувала гостей України і віцепрем'єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, раніше зруйновану росіянами Бородянку відвідав президент Європейської ради Шарль Мішель. Крім того, у місті вже побували американські сенатор Стівен Дейнс та конгресвумен Вікторія Спартц. Президент Литви Ґітанас Науседа також приїздив до міста і зазначив, що там "темна сторона людства показала своє обличчя".

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