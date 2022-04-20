Президент Євроради Шарль Мішель відвідав зруйновану Бородянку

Президент Європейської ради Шарль Мішель 20 квітня відвідав зруйновану росіянами Бородянку.

За його словами, історія не забуде воєнних злочинів, які у цьому місті скоїли російські окупанти.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде воєнних злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості", — написав Мішель.