Президент Євроради Шарль Мішель відвідав зруйновану Бородянку

Президент Європейської ради Шарль Мішель 20 квітня відвідав зруйновану росіянами Бородянку.
За його словами, історія не забуде воєнних злочинів, які у цьому місті скоїли російські окупанти.
Про це він написав у своєму Твіттері.
"У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде воєнних злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості", — написав Мішель.
In Borodyanka.— Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022
Like Bucha and too many other towns in #Ukraine
History will not forget the war crimes that have been committed here.
There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe
Читайте також: