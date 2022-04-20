На зустрічі G20 відбудуться протести проти Росії через війну в Україні

На зустрічі G20 відбудуться протести проти Росії через війну в Україні

Представники щонайменше кількох західних країн не відвідають частину зустрічей у рамках саміту "Групи двадцяти" у зв’язку з присутністю на них Росії.

Західні країни готуються влаштувати скоординовані забастовки на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну на зустрічі міністрів фінансів G20 у Вашингтоні.

Представники фінансових відомств найбільших економік світу у середу, 20 квітня, будуть обговорювати світові економічні виклики.

Про це пише The Guardian.

Міністр фінансів США Джанет Єллен бойкотуватиме деякі сесії, якщо туди прийдуть представники Росії, повідомив журналістам один з посадовців у США. За його словами, є країни, які теж так зроблять. Такі сигнали надходили зокрема від Франції.

Проте Єллен відвідає відкриту сесію, присвячену українській війні, незалежно від участі Росії.

Хоча в деяких західних столицях стверджують, що Росія повністю має бути виключена з глобальних зустрічей, цю точку зору не поділяють інші члени G20, зокрема Китай та Індонезія, яка цього року очолює групу.

У вівторок Москва підтвердила к, що міністр фінансів Росії Антон Силуанов очолить свою делегацію на переговорах.

"Під час та після зустрічі ми точно надішлемо чіткий сигнал, й будемо не єдиними, хто зробить це", - заявили у німецькому уряді.

Представник міністерства фінансів Франції заявив, що вони очікують, що деякі міністри країн G7 покинуть свої місця, коли російський міністр доповідатиме.

Нагадаємо, Росія просить Бразилію підтримки у МВФ та G20.

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