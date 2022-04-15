Пишуть листи і бояться санкцій: Росія просить Бразилію підтримки у МВФ та G20

Пишуть листи і бояться санкцій: Росія просить Бразилію підтримки у МВФ та G20

Росія домагається протистояння санкціям Заходу, які запровадили через вторгнення в Україну.

Росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20. Це допоможе їй протистояти санкціям через вторгнення в Україну.

Лист, у якому не згадується війна в Україні, датований 30 березня і переданий бразильському міністру послом Росії 13 квітня. Лист є у розпорядженні Reuters.

Як відомо, Росія переживає складний період економічної та фінансової турбулентності, викликаної санкціями, впровадженими США та їхніми союзниками.

Зазначається, що Силуанов написав міністру економіки Паулу Гедесу з проханням про “підтримку для запобігання політичним звинуваченням і спробам дискримінації в міжнародних фінансових установах і багатосторонніх форумах”.

“За лаштунками ведеться робота у МВФ і Світовому банку, щоб обмежити або навіть виключити Росію з процесу ухвалення рішень. Як відомо, Росія переживає складний період економічної та фінансової турбулентності, викликаної санкціями, запровадженими США та їхніми союзниками”, – написав Силуанов.

Відповідаючи на запитання про лист, Ерівалдо Гомес, секретар Міністерства економіки Бразилії з міжнародних економічних справ, зазначив, що Бразилія хоче, щоб Росія залишалася частиною дискусій у багатосторонніх організаціях.

Зі слів Силуанова, майже половина міжнародних резервів Росії заморожена, а зовнішньоторговельні операції заблоковані, серед них – з її партнерами з економік, що розвиваються.

Раніше міністр закордонних справ Бразилії Карлос Франка заявив, що Бразилія виступає проти виключення Росії з G20, якого прагнуть Сполучені Штати.

Нагадаємо, міжнародна рейтингова агенція S&P понизила кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті до рівня SD, що означає “вибірковий дефолт”. Кредитний рейтинг у рублях залишився на рівні CC – дефолт ще не настав, але очікується, що він стане практично невідворотним”..

Агенція знизила рейтинг РФ в іноземній валюті після того, як російське Міністерство фінансів вперше від початку війни проти України та запровадження нових санкцій не змогло розплатитися по євробондах у доларах та перерахувало ці виплати в рублях.

Росія вже пережила дефолт у 1998 році, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.

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