Мінфін РФ вперше провів розрахунки за боргами в рублях

Мінфін РФ вперше провів розрахунки за боргами в рублях

Росія наблизилася до дефолту.

Міністерство фінансів РФ не змогло розплатитися за євробондами у доларах через відмову іноземного банку. Виплати на $649,2 млн проведено в рублях.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень щодо виплати купонного доходу у валюті, сказано у повідомленні.

Мінфін РФ перерахував кошти до Національного розрахункового депозитарію для проведення виплат у валюті РФ за офіційним курсом російського центробанку.

Зобовʼязання щодо облігацій "виконані в повному обсязі", вважають у Мінфіні.

Нагадаємо, Росія вирішила направити $117 млн на виплати за борговими зобовʼязаннями зі своїх активів, які були заморожені через санкції після її вторгнення до України. За даними провідної рейтингової агенції Fitch Ratings, Росія незабаром не зможе розплатитися зі своїми боргами.

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