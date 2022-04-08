НБУ перерахував на потреби військових майже 14,7 млрд грн

На спецрахунку залишилося 72 млн грн.

Станом на 8 квітня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить 72 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Загалом НБУ вже перерахував на потреби військових майже 14,7 млрд грн.

Загалом від дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 14,7 млрд грн в еквіваленті. Понад 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Також станом на 8 квітня залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить близько 320,5 млн грн.

Близько половини коштів надійшло з-за кордону у іноземній валюті. Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 76,5 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Нагадаємо, понад 560 тис. євро російського походження передали на потреби ЗСУ.

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