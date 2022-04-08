НБУ перечислил на нужды военных почти 14,7 млрд грн

На спецсчете осталось 72 млн грн.

По состоянию на 8 апреля остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет 72 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Всего НБУ уже перечислил на нужды военных почти 14,7 млрд грн.

В общей сложности со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 14,7 млрд грн в эквиваленте. Более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Также по состоянию на 8 апреля остаток средств на счету Министерства социальной политики, открытый Национальным банком для гуманитарных целей, составляет около 320,5 млн грн.

Около половины средств поступило из-за границы в иностранной валюте. Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 76,5 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.

Напомним, более 560 тысяч евро российского происхождения передали на нужды ВСУ.

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